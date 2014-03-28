Купить стереоусилитель - российский усилитель стерео hi end, цап акустическая система hi fi под заказ

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В то время, как цены на импортную технику растут вверх, а дилеры имеют проблемы с её поставкой и гарантийным обслуживанием. Мы фиксируем цену на Российский Hi End стерео усилитель «PAS-240» на докризисном уровне. Всегда имеем в наличии всю номенклатуру элементной базы и гарантируем качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание своих усилителей. А ЦЕНА/РЕЗУЛЬТАТ, по сравнению с серым импортом, вас приятно удивит.
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Главной особенностью Hi End стерео усилителей «PAS‐240» является уникальная технология «Vector Feedback», не имеющая аналогов в мире, была разработана нашими инженерами в результате 20 летних исследований. В основе принципа лежит векторная обратная связь, которая точно суммирует векторные величины сигнала, что позволяет получать высочайшие параметры усилителя мощности, благодаря чему усилитель перестает вмешиваться в передачу музыки и становится её проводником.
Система «Zero Drive System» компенсирует неидеальность акустических кабелей, контактов реле, переходного сопротивления разъёмов, которые вносят свою долю в искажение передаваемого сигнала: звуковая сцена становится более точной, сглаживается АЧХ, возрастает демпфирование усилителем акустических систем особенно на низких частотах.
ЛЕТ ОПЫТ РАБОТЫ
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СТЕРЕО УСИЛИТЕЛИ Hi End, собранные нами индивидуально для Вас по доступной цене! Невероятно низкие искажения 0,003% Hi End и использование прорывной технологии «Vector feedback»!
Объединив аудиофильскую схемотехнику с собственными схемотехническими решениями, удостоенными наградами, мы производим Hi End усилители мощности, которые позволяют Вам слышать любимую музыку точно так, как это задумал исполнитель!
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Стереоусилитель – обязательный компонент бытовых и профессиональных аудиосистем. С его помощью обеспечивается качественное воспроизведение аудиопотока без искажений и помех. Усилитель мощности звука представляет собой электроустройство, преобразующее слабый электросигнал в более сильный посредством повышения мощности тока. Оборудование может выступать частью аудиосистемы (УСИЛИТЕЛЬ +АКУСТИЧЕКСИЕ СИСТЕМЫ) или производиться в виде отдельного прибора.
Усилитель стерео обладает следующими особенностями:
Компания Profil Audio занимается проектированием и производством качественных стерео и многоканальных усилителей Hi-End, а также систем озвучивания домашних кинотеатров на их основе. В результате многолетних исследований в данном направлении мы разработали уникальную технологию «Vector feedback», обеспечивающую формирование характеристик усилителя, в котором она используется. Эта технология позволяет получать уровень звучания присущий известным брендовым усилителям по цене на порядки дороже.
Мы производим собственную линейку оборудования Hi-End и предлагаем купить усилитель мощности звука по доступным ценам. Профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать акустическую систему с учетом ваших предпочтений и запросов. Выбирая наше оборудование, вы получаете не просто усилители мощности звука для колонок, а пропуск в мир идеального звучания.
Современные покупатели аудиотехники Hi-End убеждены, что оценка качества звуковой техники должна строиться на экспертном мнении профессиональных музыкантов и слушателей. При этом лабораторное тестирование и звукоинженерный анализ могут не учитываться, так как это всего лишь цифры, не способные передать суть восприятия звучания человеком. Чтобы разобраться в Hi-End звучании, необходимо просто его послушать. Только так можно прочувствовать всю глубину музыки и звуки, которых вы ранее даже не слышали, хотя хорошо знаете каждое слово в композиции. Качественные усилители Hi-End класса полностью оправдывают свою стоимость.
В отношении Hi-End техники не действуют какие-либо стандарты или объективные измерения. Звучание системы оценивается с позиции приятности, «теплоты» и тысячи других факторов, которые способны понять только истинные почитатели аудио.
Наша компания предлагает купить стереоусилитель, который собирается индивидуально для каждого заказчика. Среди преимуществ оборудования стоит отметить предельно низкие значения искажений и использование нашей инновационной разработки – уникальной технологии «Vector feedback».
Помимо грамотного подбора компонентов обеспечить максимально качественное звучание акустической системы Hi-End класса позволяет подключение оборудования с использованием специальных кабелей. Провода выполняются из бескислородной монокристаллической меди высокой очистки. В результате искажения сокращаются до минимума, предотвращается потеря сигнала при трансляции. Присутствие экранирования позволит полностью убрать помехи, наводки на кабель от внешних источников.
Предлагаемая нами линейка усилителей обладает сверхнизкими искажениями, характеризуется полностью нейтральным звучанием. В процессе работы оборудование перестает вмешиваться в передачу музыки и становится ее проводником. В результате наш российский усилитель стерео, не уступает по уровню (более дорогим) брендовым аналогам, но по доступной цене.
При производстве усилителей мы объединили схемотехнику аудиофилов с собственными наработками. Результатом такого тандема стали стерео усилители Hi End, позволяющие слушать музыку в том виде, как ее задумал исполнитель.
Заказывая у нас усилители мощности, вы получаете следующие преимущества: